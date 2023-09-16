قال رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده "قد تتخلى عن مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر"، وذلك تعليقاً على تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن ممارسات سلطته.

وجاءت تصريحات أردوغان قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي وتركيا، "إيجاد مخرج من المأزق في العلاقات بين الجانبين والبحث عن بديل لعضوية أنقرة" في الاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى أن قضايا احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وغيرها من المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، تعد عقبات رئيسة أمام انضمام تركيا إلى التكتل، داعياً أنقرة لوقف "التراجع المستمر عن الحريات الأساسية وسيادة القانون في البلاد".

(م ش)