عرضان مسرحيان بمناسبة اليوم العالمي للمسرح

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، أقام المركز الثقافي في الرقة مسرحية حملت اسم "صهيل"، وهي للكاتب العراقي سعد هدابي، فيما قدم العرض المسرحي الممثل الشاب أنس العبادي، وكانت من إخراج الفنان المسرحي إبراهيم الخضر.

وقبل بدء المسرحية، ألقى الرئيس المشترك للجنة الثقافة والآثار في مجلس الرقة المدني، فراس رمضان، كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، تطرق فيها إلى النهضة الثقافية في الرقة بعد تحريرها من مرتزقة داعش، حيث شهدت المدينة تراجعاً في نشاطاتها الثقافية أثناء احتلال مرتزقة داعش.

واستذكر رمضان روّاد المسرح السوري ممدوح عدوان وعبد السلام العجيلي، وهنأ جميع المسرحيين حول العالم من كتّاب ومؤلفين وممثلين ومخرجين.

ثم بدأ العرض المسرحي بأداء الممثل أنس العبادي عدة شخصيات، حيث ظهر بشخصية الإنسان السوي والمجنون، والخادم والملك، وركّز في أدائه على إخوة النبي يوسف في محاولة إسقاط الشخصيات على كل الطغاة وأعداء الوطن.

ولاقى العرض استحسان الحضور، نظراً للإمكانات المتوفرة لدى القائمين على العرض، حيث فُتح المجال أمام الحضور لتقييم العمل، والذين أبدوا إعجابهم بالعمل وأداء الممثل.

كركي لكي

كما قدّمت فرقة الشهيد هيفي للمسرح عرضاً مسرحياً باسم" القائمقام الجديد" على خشبة مسرح آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان، وذلك إحياءً لذكرى الشهيد والفنان المسرحي، يكتا هركول وبمناسبة اليوم العالمي للمسرح، بحضور العشرات من أهالي ناحية كركي لكي.

بدأ العرض المسرحي بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون عن حياة الشهيد والفنان المسرحي يكتا هركول.

بعدها قدمت فرقة الشهيد هيفي عرضها المسرحي بعنوان "القائمقام الجديد" وهو من إخراج خليل تحلو، وتأليف: جواد باشكوت، وإعداد: وليد عمر.

لتنتهي المسرحية بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/ف)

ANHA