عرض سنفزيون في قامشلو لاستذكار الشهيدة بيريتان

نفذت الشهيدة كلناز قره تاش ( بيريتان) في 25 تشرين الأول 1992، عملية فدائية في حرب المقاومة ضد الخونة والعملاء، وقاتلت حتى الرصاصة الأخيرة، وبعد أن نفدت ذخيرتها ولئلا تقع أسيرة في أيدي العملاء والخونة ألقت بنفسها من على قمة جبل في منطقة خاكورك بباشور (جنوب كردستان)، وأظهرت بذلك رداً حاسماً على نهج العمالة والخيانة.

وبهذا الصدد، نظم مؤتمر ستار، اليوم، عرض سنفزيوني عن عن حياتها وذلك في مركز محمد شيخو، للثقافة والفن، بمدينة قامشلو.

العرض حضره عضوات من مؤتمر ستار ومنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة وعضوات من مجلس المرأة الديني واعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي والعشرات من أهالي مدينة قامشلو.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، عرض السنفزيون الذي صور مراحل حياة الشهيدة بيريتان ومسيرتها النضالية ضمن حركة التحرر الكردستانية.

ليختتم العرض بتعالي الشعارات التي تحيي المقاومة.

(سـ)

ANHA