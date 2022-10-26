عرض سنفزيون في منطقة برآف يحاكي مسيرة الشهيدة بيريتان النضالية

تجمع العشرات من أهالي منطقة برآف لاستذكار الشهيدة بيريتان وذلك في قرية سلمية الواقعة جنوب شرق مدينة ديرك.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، عرض سنفزيون عن مسيرتها النضالية، ومن ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في منطقة برآف ليلى أحمد كلمة وقالت: " في الوقت الذي كانت المؤامرات الدولية والإقليمية تحاك فيه ضد حركة التحرر الكردستاني انضم الآلاف من المقاتلين والمقاتلات إلى صفوف حركة التحرر الكردستاني وقدموا تضحيات جسيمة ضد الفاشية التركية والخونة، المناضلات أمثال الشهيدة بيريتان أصبحن رمز المرأة الحرة والنضال في أجزاء كردستان الأربعة".

وتطرقت ليلى إلى مسيرة الشهيدة بيريتان النضالية ضمن صفوف حركة التحرر الكردستاني ووقوفها ضد خيانة الديمقراطي الكردستاني لتتحول إلى مثال المرأة الكردية الحرة والمناضلة ومثال الشخصية الثورية في العالم.

وأشارت ليلى إلى خيانة الديمقراطي الكردستاني منذ بداية التسعينيات ضد حركة التحرر الكردستاني ومساندته للفاشية التركية وحتى يومنا هذا وقالت " وذلك لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة".

وانتهى استذكار الشهيدة بيريتان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

(ع ع/سـ)

ANHA