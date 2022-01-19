عرض سنفزيون في الشهباء حول مقاومة العصر في عفرين

هذا وقد أنتج المركز العام لوحدات حماية الشعب عرضاً سنفزيوناً حول المؤامرة التي حيكت ضد مقاطعة عفرين، والظروف السياسية التي سبقت العدوان، واستعدادات أهالي المقاطعة للعدوان وتمسكهم بخيار المقاومة.

وبعدها عرض السنفزيون في عدة قرى ونواحي بمقاطعة الشهباء، قدم العرض اليوم في صالة ميتان في مقاطعة الشهباء بمشاركة العشرات من أعضاء المؤسسات والاتحادات والهيئات المدنية في إقليم عفرين.

وقبل بدء العرض وقف الحضور دقيقة صمت تلاها القاء نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين محمد رمضان كلمة تحدث فيها عن المقاومة العظيمة التي أبداها أهالي إقليم عفرين ومقاتليهم من وحدات حماية الشعب والمرأة.

وتابع محمد حديثه عن الصعوبات التي يواجهونها في مقاطعة الشهباء جراء الحصار والقصف المستمر على المقاطعة وتمسك الأهالي بروح المقاومة حتى تحرير عفرين من الاحتلال ومرتزقته والعودة اليها.

ومن ثم عرض السنفزيون، الذي حمل اسم ملاحم العصر والذي استمرا لمدة 45 دقيقة، وهو الجزء الأول من سلسلة أجزاء تتمحور حول العدوان على عفرين والمقاومة.

وبعد انتهاء العرض ردد الأهالي شعارات تحي مقاومة العصر.

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ANHA