عرض صامت في ديرك يسلط الضوء على استخدام الاحتلال التركي  للأسلحة المحرمة

تجمع العشرات من شبيبة مجلس عوائل الشهداء في ديرك وأمهات السلام لدعم قوات الكريلا أمام مجلس عوائل الشهداء لتنظيم فعالية وعرض مسرحي للتنديد بالقصف الكيماوي والصمت الدولي.

وارتدى شبيبة مجلس عوائل الشهداء اللباس الواقي من الأسلحة الكيماوية كتعبير عن استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة، وتوجهوا نحو ساحة الشهداء مروراً بالسوق المركزي، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتنادي بالموت للفاشية التركية.

ومن ثم توجهوا صوب ساحة السوق المركزي، وبعد الوقوف في الساحة قدم عرض مسرحي صامت من قبل شبيبة مجلس عوائل الشهداء.

وبدأ العرض المسرحي بدخول مجموعة من الشبيبة مرتدين الزي والمعدات الواقية من الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً، رافعين صور شهداء قوات الدفاع الشعبي الـ17، في إشارة منهم إلى استشهاد هؤلاء المقاتلين بالأسلحة الكيماوية.

وشمل العرض المسرحي ما تشهده مناطق الدفاع المشروع وما تتعرض له قوات الدفاع الشعبي HPG من هجوم بالأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً، بعد أن تم إشعال عبوات دخانية بين مرتدي الزي.

وانتهى العرض المسرحي وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتنادي بالموت للفاشية التركية.

(ع-ع/سـ)

ANHA