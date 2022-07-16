عرض مسرحية توعية عن أهمية المدرسة ورفقة السوء للأطفال في قامشلو

والمسرحية من تأليف وإخراج عبد الجابر حبيب وشارك في التمثيل فيها أطفال من مدينة قامشلو وممثلو مسرح من مركز محمد شيخو للثقافة والفن.

وتتمحور فكرة مسرحية "القراءة حياة" حول ضرورة اهتمام الأطفال بالمدراس والتعليم والابتعاد عن عمالة الأطفال، وتوعية الأطفال وحثهم على عدم مرافقة رفاق السوء والقيام بالأعمال السيئة، وبأنه يجب على الطفل أن يتعلم في مدرسته ويكمل تعليمه.

وتدور مشاهدها حول طفل أجبر على ترك مدرسته والعمل في محلات " الصناعة"، ليقوم بعدها بأعمال سيئة ويعتقل على إثرها من قبل قوات الأمن.

هذا وستعرض المسرحية مرة أخرى يوم غد الساعة 19.00 ، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في قامشلو.

( ا ي/ٍسـ)

ANHA