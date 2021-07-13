وانطلقت فعاليات شهر الثقافة والفن في الـ 9 من شهر تموز/ يوليو الجاري، تحت شعار "بثقافة وفن الأمة الديمقراطية سندحر الاحتلال ونضمن النصر"، والذي سيستمر لغاية 26 تموز/يوليو الجاري.

وقدمت، اليوم، حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن بإقليم الجزيرة فعالية فنية تحت شعار "الوقت وقت الحرية"، وذلك ضمن حملتهم "الشهر الثقافي" الداعمة للثقافة والفن، بعرض مسرحي، في يومها الثاني بمركز الخابور للثقافة والفن بمدينة الحسكة.

وحضر العرض المسرحي، العشرات من أعضاء حركة الثقافة والفن وأعضاء المؤسسات المدنية، بالإضافة إلى العشرات من أهالي مدينة الحسكة.

وحمل العرض المسرحي، اسم "أروح محترقة"، من انتاج كومينكه روج آفا للمسرح في شمال وشرق سوريا، ومن تأليف وإخراج، رابرين حسن كلكاوي وعدنان مصطفى، والذي تمحور حول قصة النازحين من منطقتي عفرين و سري كانيه ومعاناة المهجرين في المخيمات والأمل بالعودة، وأشار إلى الجشع لدى بعض الشخصيات التي استغلت ظروف النازحين والمهجرين.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات يوم غد في الحسكة بعرض سنفزيون في مركز خابور للثقافة والفن يتمحور عن مقاومة ١٤ تموز في سجن آمد.

(ب ر/ل)

ANHA