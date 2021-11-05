نظمت اليوم فرقة جيان للفنون المسرحية عرضاً مسرحيا بعنوان "إننا بانتظاره" في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، بحضور العشرات من محبي المسرع والمثقفين والفنانين وأهالي قامشلو.

ويسلط العرض المسرحي الضوء على المشاكل الاجتماعية، وموقف الفرد من مشاكله الشخصية وكيفية البحث عن حلول لها وسط تراكمات المشاكل الاجتماعية، حيث تم العرض بأسلوب مشوق شد انتباه المشاهدين.

وهذا العرض المسرحي هو من تأليف رياض عصمت، وإخراج عبدالجابر حبيب، والموسيقا التصويرية من تأليف مالك الفواز، أما ديكور العرض المسرحي فتم وضعها من قبل جوان سلو، بحسب ما أفاد به المشرفون على العرض.

هذا واستمر العرض المسرحي حوالي 30 دقيقة واختتمت بتصفيق حار من قبل الحضور.

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ANHA