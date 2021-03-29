قدمت فرقة منبج للمسرح عرضاً مسرحياً بعنوان "الثغرة"، يتحدث عن ظلم الحكام تجاه الشعب, بعد تحضيرات دامت مدة 3 أشهر.

منبج

وحضر العرض المسرحي أعضاء المؤسسات المدنية في مدينة منبج وريفها وعضوات من المؤسسات الخاصة بالمرأة, وذلك في مسرح الثقافة والفن غرب المدينة.

وبدأت المسرحية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, تلتها كلمة الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في مدينة منبج وريفها محمد قبرطاي قال فيها: "للمسرح طابع خاص وهو فن مهم ورفعت مكانته عالياً، ولأهميته الخاصة سمي أبو الفنون".

وتابع: هنالك مقولة نرددها دائماً أثناء العمل المسرحي وهي "أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً" مدركاً لكل ما يحاك له خصوصاً أن الشعب في سوريا عانى معاناة كبيرة خلال فترة الحرب وما زال يعاني".

ومن ثم عرض العمل المسرحي الذي يتحدث عن ظلم الحكام ومحاولتهم منع الشعب من أن يثقف نفسه والبحث عن المعرفة، والذي كانت مدته 40 دقيقة.

(أ ق/ د)