ومثّلت المسرحية فرقة "Teatra Sariya Baran" التابعة لحركة الهلال الذّهبي في قامشلو بمشاركة 12 طفلة، وهي من إخراج ساريا كولان وتأليف الكاتبة كول فوليا يوكسيل، واستمرّت نحو نصف ساعة.

وحاولت المسرحية إيصال رسالة واضحة للعالم، مفادها "السلام"، وذلك عبر الطيور التي تعرف بأنّها رموز السّلام.

كذلك طرحت المسرحية فكرة في غاية الأهمية، ألا وهي كيف تؤثّر الحروب على نفسية الأطفال، وكيف تؤثّر على البيئة وتلحق بها الأضرار كحرق الغابات والأشجار، وبالتالي تقضي على الحياة النباتية.

إضافة إلى ذلك، فإنّ نصّ المسرحية خاطب الجمهور عبر سرد القصص بواسطة رموز السلام (الطيور)، في إشارة إلى غرس بذور الأمان والسّلام في نفوس الأطفال، لينشروها بدورهم عندما يحين الوقت.

هذا، وسيستمرّ مهرجان يكتا هركول الخامس بعرض فعالياته حتّى الـ 6 من شهر نيسان/أبريل الجاري، حيث سيعرض يوم غدٍ الجمعة، مسرحية "Venasîn" من الحسكة.

(ي م/إ)

ANHA