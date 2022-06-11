والمسرحية من تأليف وإخراج كاوا كاوا فتاح وعدنان مصطفى، وشارك فيها 16 ممثلاً مسرحياً بينهم أطفال.

وجاءت المسرحية في إطار كوميدي فكاهي، وتدور أحداثها حول أهمية التكاتف والاعتماد على النفس في ظل الأزمات والحروب، وعدم الخضوع.

مخرج المسرحية كاوا فتاح قال إنهم حاولوا من خلال العرض المسرحي تسليط الضوء على جملة سلوكيات سلبية مثل انتشار النهب والبطالة والفساد، والدور السلبي للسلطات الفاسدة المتمثلة بالمختار.

كما نوه إلى أن العرض يشير إلى أهمية دور المعلم، ودور التعليم في القضاء على الفساد والتخلف.

وبدوره قال الممثل دلجان أوسو, إن التحضيرات لتقديم العرض المسرحي استمرت نحو شهرين. وإن الرسالة الأساسية للعرض المسرحي هي أهمية الاعتماد على النفس والتكاتف بين المجتمع.

(ا. ي/ك)

ANHA