ووسط حضور جماهيري كثيف لأهالي مدينة كوباني عُرضت مسرحية "البئر" لمخرجها دلبرين مسلم.

ودارت أحداث مسرحية اليوم حول العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، والإشارة إلى أن المشاكل مهما طال أمدها لا يمكن حلها بالعنف والدماء في إشارة منهم إلى عادة الثأر الشائعة ضمن المجتمع، وكانت رسالة المسرحية هي الدعوة إلى الابتعاد عمن يثيرون الفتن والتحذير من الدجالين الذين ينتحلون صفة شيوخ دين ويخدعون الشعب.

وفي تصريح لوكالتنا تمنى مخرج المسرحية دلبرين مسلم من الحضور أن يستفيدوا من الأفكار التي تعرض عبر المسرحية، منوهاً أن الهدف من عرض المسرحية، بالإضافة إلى إمتاع الحضور، تقديم بعض الحقائق بطريقة مسرحية باعتبار أن المسرح مرآة المجتمع.

هذا وتستمر فعاليات المهرجان لغاية الـ27 من الشهر الجاري تقدم خلالها الفرق الفنية العروض المسرحية، حيث ستعرض يوم غد مسرحية بعنوان "إزالة الأشواك" لأعضاء مركز الثقافة والفن بمدينة منبج.

(ن ك/ل)

ANHA