عرض مسرحي ترفيهي  في عامودا لتسليط الضوء على العمل بجد ونشاط

نظم اليوم، اتحاد الكتاب الكرد في سوريا، بالتنسيق مع هيئة الثقافة لإقليم الجزيرة، عرضاً مسرحياً، قدمته فرقة " مدرسة المسرح" التابعة للهيئة تحت عنوان " أحلام الحمار الكسول "، وذلك في مركز الشهيد "كمال درويش الثقافي"، في ناحية عامودا، التابعة لمقاطعة قامشلو.

وحضر العرض المسرحي، العشرات من أطفال عامودا وذويهم، ومثقفون ونشطاء وكتاب، وشخصيات دينية، ومحبو المسرح.

وسلطت المسرحية الضوء على ضرورة العمل بجد ونشاط، وتنبيه الأطفال إلى ضرورة تقبل حياتهم وإمكاناتهم، وأن يمارسوا حياتهم حسب الإمكانات التي يملكونها، فكل إنسان لديه قناعات ويجب أن يمارس حياته استناداً إلى هذه القناعات، حيث تم العرض بأسلوب مشوق للفت انتباه المشاهدين.

وساهم في تأليف المسرحية، الكاتب أحمد إسماعيل إسماعيل، وهي من إخراج عبد المجيد خلف، وإعداد الموسيقا التصويرية من قبل جوان سلو، وشارك فيها 6 ممثلين يمثلون شخصيات ( الثعلب ، الذئب، الحمار ، الأرنب ، الخاروف ، الديك)، جسدها الممثلون( آلان عبد الله ، بلند خلف ، أحمد أحمد، جيا أوسي، محمد خلف ، عمر عمر ).

هذا واستمر العرض المسرحي، حوالي نصف ساعة، واختتم بتصفيق حار من قبل الحضور.

( د د )

ANHA