عرض مسرحي في مركز دجلة للثقافة والفن بمناسبة يوم المسرح العالمي

حضر العشرات من أهالي ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مركز دجلة للثقافة والفن المسرحية التي قدمتها فرقة آفا مزن للمسرح التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن تحت عنوان ((DAYÊ ÇAWE RIZGAR BÛ.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، عرض سنفزيون مدته ربع ساعة عن حياة المسرحي الكردي يكتا هركول في المسرح والفن.

وبعد الانتهاء من عرض السنفزيون، قدمت فرقة آفا مزن المكونة من ستة ممثلين وممثلات عرضاً مسرحياً بعنوان DAYÊ ÇAWE RIZGAR BÛ من تأليف علي حسين كريم وإخراج محي الدين سيبو.

وبعد الانتهاء من العرض المسرحي تحدث مخرج المسرحية محي الدين سيبو لوكالتنا وقال: " المسرحية تناولت كيفية تحرير الأم التي تمثل الوطن والحث على المقاومة ضد المحتلين والغزاة، وضرورة توحيد الصف والوقوف في وجه أعداء الشعب الكردي".

(كروب/ل)

ANHA