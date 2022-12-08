وشهد مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو عرضاً مسرحياً بعنوان "الحقيقة محتلة" من إخراج كاوا فتاح، بحضور المئات من أهالي مدينة قامشلو.

منتج المسرحية سمكو جودي القى كلمة قبل العرض حيا فيها الحضور، وقال إنهم عملوا على العرض المسرحي منذ حوالي ثلاثة أشهر وكان من المقرر عرضها في الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني، لكن تأخر العرض بسبب الظروف التي تعرضت لها المنطقة.

وأضاف جودي: "مهما حصل فإننا سوف نرد على هجمات الأعداء من خلال فننا ونضالنا، ونتمنى أن يكون العرض لائقاً بالذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني".

وبعد تقديم العرض المسرحي تم توزيع شهادات تكريم للممثلين.

ANHA