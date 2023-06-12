نظمت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع كومين الرسم في مقاطعة عفرين، اليوم، عرضاً للوحة فنية بقياس "58" متراً، والتي تشير إلى مقاومة أهالي مقاطعة عفرين، وتجسد تاريخ مرور مقاطعة السلام "عفرين" بأربع مراحل قبل الاحتلال التركي وبعده.

حيث تشير المرحلة الأولى من اللوحة إلى التعايش المشترك بين المكونات المتواجدة في مقاطعة عفرين قبل الاحتلال والأماكن الجميلة التي تشتهر بها عفرين كقلعة النبي هوري والجسر الروماني وجميع المواقع السياحية.

بينما سلطت المرحلة الثانية من اللوحة الضوء، على انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي التي ارتكبها في مقاطعة عفرين، والمقاومة التاريخية التي أبداها أهالي عفرين ضد الاحتلال.

وأشارت المرحلة الثالثة من اللوحة إلى اتخاذ قرار الانسحاب من مقاطعة عفرين بعد مقاومة دامت 58 يوماً على التوالي.

كما تشير المرحلة الرابعة من اللوحة إلى آمال أهالي عفرين بالعودة إلى ديارهم.

وحضر عرض اللوحة العشرات من الأهالي وعدد من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في الحسكة وعفرين.

بدأت الفعالية التي أقيمت في حديقة 4 نيسان في الحسكة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو منسقية هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة عفرين رشيد عثمان، كلمة قال فيها: "نقدم هذه اللوحة لنوثق المقاومة التاريخية لمدينة السلام".

واختتم كلمته بالحديث عن المراحل التي تجسدها اللوحة التي تشير إلى المقاومة التي أبداها شعب عفرين خلال 58 يوماً.

ومن جانبه تقدم الرسام المشرف على اللوحات زكريا عثمان بالشكر لأهالي مدينة الحسكة على منحهم الفرصة لعرض اللوحة "نشكر أهالي مدينة الحسكة وكل من شارك في إنشاء هذه اللوحة وعرضها في حديقة 4 نيسان".

واختتم كلمته بالقول "لوحتنا هذه تشير لجميع مراحل المقاومة والسلام في مقاطعة عفرين".

(كروب/ك)

ANHA