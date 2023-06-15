عرض لوحة عفرين الفنية في مدينة الطبقة

نظمت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع لجنة الثقافة والفن في الطبقة، اليوم، عرضاً للوحة فنية بقياس "58" متراً والتي تشير إلى مقاومة أهالي مقاطعة عفرين وتجسد مرورها بأربع مراحل قبل الاحتلال التركي وبعده.

وحضر عرض اللوحة العشرات من الأهالي وعدد من ممثلي وممثلات الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والمهجرين من مدينة عفرين.

بدأت الفعالية التي أقيمت في حديقة مركز الثقافة والفن في الطبقة بالترحيب بالضيوف من قبل عضو المركز الثقافي عامر العناد ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى أحد أعضاء اللجنة المشرفة على مشروع حكاية أرض الزيتون في اللوحة عكيد خليل، كلمة قال فيها: "نقدم هذه اللوحة لنوثق المقاومة التاريخية لمدينة السلام".

وأوضح خليل من خلال كلمته المراحل التي تجسدها اللوحة والتي تشير إلى المقاومة التي أبداها شعب عفرين خلال 58 يوماً.

وتقدم خليل بالشكر لأهالي مدينة الطبقة على منحهم الفرصة لعرض اللوحة "وكل من شارك في إنشاء هذه اللوحة والتي تم عرضها أمام مركز الثقافة والفن في الطبقة ".

واختتم خليل كلمته بالقول: "لوحتنا هذه تشير إلى جميع مراحل المقاومة والسلام في مقاطعة عفرين".

حيث تشير المرحلة الأولى من اللوحة إلى التعايش المشترك بين المكونات المتواجدة في مقاطعة عفرين قبل الاحتلال والأماكن الجميلة التي تشتهر بها عفرين كقلعة النبي هوري والجسر الروماني وجميع المواقع السياحية.

بينما سلطت المرحلة الثانية من اللوحة الضوء على انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال التركي التي ارتكبتها في مقاطعة عفرين والمقاومة التاريخية التي أبداها أهالي عفرين ضد الاحتلال.

وأشارت المرحلة الثالثة من اللوحة إلى اتخاذ قرار الانسحاب من مقاطعة عفرين بعد مقاومة دامت 58 يوماً على التوالي حفاظاً على سلامة الأهالي وعدم إراقة الدماء.

كما تشير المرحلة الرابعة من اللوحة إلى آمال أهالي عفرين بالعودة إلى ديارهم.

وعند انتهاء الحضور من مشاهدة اللوحة المرسومة من قبل 13 رساماً ورسامة وهم كل من، فكرة وإعداد "عكيد خليل، هيفين شاميو " والفنانون المشاركون" صباح علي، رشيد داود، زيلان سليمان، أيان داود، علي إبراهيم، أمينة قادر، شرفين علو، علي عبدو، لودميلاهورو، شهلا عجو، محمد خير شيخ دهدوه، نوجين منان، شهد عجو".

وفي الختام تم عرض سنفزيون عن كيفية العمل على هذه اللوحة والأيام التي تم العمل عليها خلال 58 يوماً

(س ك)

ANHA