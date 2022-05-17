وأطلقت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع كومين الرسم لإقليم عفرين، في الأول من شهر آذار المنصرم مشروع رسم لوحة بطول 58 متراً إشارة لأيام المرحلة الأولى لمقاومة العصر، والتي تجسد مقاطعة عفرين قبل العدوان عليها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وخلال العدوان وتصدي الأهالي لذلك العدوان، ومرحلة النزوح إلى مقاطعة الشهباء والتشبث بخيار المقاومة في المخيمات، وصولاً ليوم التحرير والعودة إليها.

وتجمع المئات من أهالي إقليم عفرين، وممثلون عن الأحزاب السياسية، وأعضاء المؤسسات والاتحادات والهيئات المدنية في الساحة الرئيسة لمخيم برخدان التابع لناحية فافين بمقاطعة الشهباء، للمشاركة في فعالية عرض اللوحة الفنية.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الإداري في مشروع (حكاية أرض الزيتون) عكيد خليل الذي تحدث عن المشروع الذي يجسد مراحل مقاومة عفرين.

وأكد خليل على أن روح المقاومة التي يبديها أهالي عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة ستثمر عن تحرير عفرين والعودة إليها.

أما الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو فتوجهت بالشكر لكافة المساهمين في إنجاز هذه اللوحة، وأكدت بأن مثل هذه الفعاليات تثبت للعالم مدى تمسك أهالي إقليم عفرين بروح المقاومة لتحرير أراضيهم والعودة إليها.

وبعد إلقاء الكلمات تم تكريم 15 رساماً ورسامة ممن شاركوا في رسم اللوحة الفنية.

ومن ثم قص شريط الافتتاح من قبل الأم أمينة حسين والدة الشهيد زنار عفرين، ليتم عرض اللوحة .

ANHA