فعاليات اليوم الثاني من "أيام قامشلو الثقافية" والتي تنظم في مقهى قلعة كافيه في قامشلو، تميزت بحضور ملفت لشخصيات ثقافية وفنية واجتماعية.

برنامج اليوم الثاني من الفعالية تضمن عرض الفيلم السينمائي العالمي "أخوة السلاح"، وتتمحور قصة الفيلم حول الهجوم الوحشي لداعش على شنكال وارتكابه لمجازر بحق الإيزيديين .

ويتحدث عن كتيبة تتألف من مقاتلين أممين تقاتل داعش في شنكال، وبطلة الفيلم هي فتاة إيزيدية واسمها زارا اختطفت من قبل داعش، لتتحرر بعدها وتقود حرب شعبها، والفيلم من إخراج الفرنسية كارولين فوريست.

علماً أن فعالية "أيام قامشلو الثقافية" أقامها مقهى قلعة كافيه برعاية هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، وستتضمن برامجها أمسيات شعرية وقصصية، جلسات حوارية وعروض أفلام سينمائية، باللغتين الكردية والعربية، وانطلقت في 21 كانون الأول الجاري ، وتبدأ من الساعة السادسة مساءً حتى التاسعة وتستمر على مدار عشرة أيام.

(خ ع/سـ)

ANHA