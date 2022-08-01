عرض فيلم وثائقي عن حياة الصحفية الشهيدة نوجيان أرهان في حي الشيخ مقصود

وعرض الفيلم في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود والتي زينت بصور الشهيدة نوجيان أرهان ، والفيلم من إخراج جيندا آسمن وزنارين زنار وتمثيل فريدة زاده.

وحضر العرض أعضاء المؤسسات المدنية، والمجالس والكومينات، بالإضافة أعضاء حركة الهلال الذهبي.

وقبل البدء بالعرض وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت مخرجة الفيلم جيندا آسمن عن حياة الشهيدة نوجيان وعن مسيرة نضالها في جبال كردستان، وعن الهدف من إنجاز الفيلم، وقالت: "في عام 2019 بدأنا بالعمل على الفيلم الوثائقي عن حياة الشهيدة نوجيان بمشاركة فريدة زاده وزنارين زنار وانتهى عمل الفيلم في عام 2021، ونحن نشكر أهالي شنكال ورج آفا ومخمور على مساعدتهم لنا في إعداد الفيلم".

وكانت الصحفية نوجيان أرهان، قد استُهدفت من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء تغطيتها للهجمات التي شنتها على ناحية خانصور في قضاء شنكال.

وبعدها عرض الفيلم أمام الحضور، والذي استمر ساعة و14 دقيقة.

وبعد انتهاء العرض ردد الحضور الشعارات التي تحيي الشهداء.

ومن المقرر أن يستمر عرض الفيلم من قبل حركة الهلال الذهبي بالتعاون مع شركة نوجيان للإنتاج مدة يومين على التوالي في أحياء الشيخ مقصود والِأشرفية.

(ف)

ANHA