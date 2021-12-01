وعرضت لجنة Nefel Production / Border Films، صباح اليوم، فيلماً وثائقياً في جامعة روج آفا في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو.

وتضمن الفيلم مقتطفات من زيارة وفد كتالونيا إلى شمال وشرق سوريا ودوائر الإدارة الذاتية.

وزار الوفد الكتالوني في الـ 22 من شهر حزيران الماضي إلى شمال وشرق سوريا المؤلف من عضو البرلمان الكتالوني، روبن وإيليوليا واغنسبيغ، ايلكيفر مايكل عضو حركة العدالة الدولية. كما ضم الوفد الصحفيين، جون كيرليت مونتس، عضوة في القضايا الاجتماعية للبرلمان، ولورا بريز، العضوة في المجلس المحلي بمدينة برشلونة.

وكان الهدف من زيارتهم التعرف على مشروع الإدارة الذاتية من أجل الاعتراف بها.

(ك-ع)

ANHA