العرض أقيم بتنسيق من حركة الهلال الذهبي ومركز الثقافة والفن في الناحية التابعة لمقاطعة قامشلو، وحضره العشرات من الأهالي.

وبدأ العرض بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت مخرجة الفيلم جيندا أسمن عن الفيلم وإنجازه وقالت:" نوجيان كرست حياتها من أجل إظهار الحقيقة للرأي العام. الهدف من إنجاز هذا الفيلم هو التعرف على حياة الصحفية نوجيان ومسيرتها النضالية".

ومن ثم تفرج الحضور على الفيلم الذي تبلغ مدته ساعة و13 دقيقة، لينتهي العرض بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

وتعرضت الصحفية نوجيان أرهان لإصابة يوم 3 آذار 2017 بنيران مرتزقة لشكري روج التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني ، وذلك في ناحية خانصور بقضاء شنكال، واستشهدت متأثرةً بإصابتها يوم 22 آذار في مشفى بمدينة الحسكة رغم جميع محاولات الأطباء لإنقاذها.

( آ ح/سـ)

ANHA