عرض فيلم (sîka çiyayê kurmênc) في الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين

يصادف الـ 18 من آذار، ذكرى احتلال مقاطعة عفرين على يد جيش الاحتلال التركي، وبهذه المناسبة الأليمة عرض منتدى حلب الثقافي، اليوم، فيلمًا يحمل اسم (sîka çiyayê kurmênc) للمخرج (Azad evdikê).

وعُرض الفيلم في صالة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحضور العشرات من أهالي مدينة عفرين وممثلي عدد من المنظمات المدنية.

وحمل الفيلم الوثائقي الذي سلط في طياته الضوء على الأيام الأخيرة لسكان المقاطعة قبل تهجيرهم قسراً من قبل الاحتلال التركي.

كما لم يخلُ من مشاهد القصف والجرحى الذين سقطوا نتيجة همجية الاحتلال في قصف المدنيين في مثل هذه الأيام، قبل ثلاث سنوات.

يذكر أن فيلم (sîka çiyayê kurmênc ) عرض في كل من مهرجان (أكاشي بالمكسيك وأخذ جائزة تقديرية، ومهرجان بابل ونيويورك، أثينا وروج آفا).

وعرض الفيلم في أربعين دولة من دول أوروبا منهم إسبانيا، إيطاليا، فرنسا واليونان إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

ومخرج الفيلم آزاد عفدكي من مواليد سرى كانيه ١٩٧٧يعمل في مجال صناعة الأفلام ومدير شركة "بانوس فيلم" للإنتاج السينمائي، التي كان مقرها القديم سرى كانيه وبعد الاحتلال انتقل إلى قامشلو.

(م ع)

ANHA