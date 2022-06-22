وعرضت حركة الهلال الذهبي بالتعاون مع شركة نوجيان للإنتاج الفيلم الوثائقي "نوجيان" من إخراج جيندا آسمن وزنارين زنار وتمثيل فريدة زاده، في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وحضر العرض العشرات من الصحفيين ومن أهالي مدينة قامشلو.

وقبل البدء بعرض الفيلم وقف الحضور دقيقة صمت، تلتها كلمة مخرجة الفيلم جيندا آسمن التي تحدثت عن الهدف من إنجاز هذا الفيلم "الهدف من إنجاز هذا الفيلم الوثائقي هو التعريف بحياة ومسيرة نضال الرفيقة نوجيان".

ومن ثم عرض الفيلم والذي تبلغ مدة عرضه ساعة و 13 دقيقة، لينتهي العرض بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ك)

ANHA