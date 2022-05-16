وقبل عرض الفيلم رحبت روكان محمد، بالحضور باسم حركة الهلال الذهبي وقالت:"نستذكر جميع شهداء الحرية في شخصية الشهيدة نوجيان ارهان. وننحني احتراما لذكرهم. نستطيع وصف شخصية الشهيدة نوجيان بقول القائد اوجلان" فنان الشعب هو مقاتل الشعب. مقاتل الشعب هو فنان الشعب." حاربت الرفيقة نوجيان بسلاحها ضد الاحتلال وناضلت بفنها ضد الحرب البيضاء. اننا نجدد عهدنا لجميع شهداءنا."

وقالت مخرجة فيلم الصفحة الحمراء ديرسم زيرفان أيضا:" ان شخصيات الفيلم لعبت دوراً في ثورة الشعب وبلغت مرتبة الشهادة. اننا بعرض فيلم الصفحة الحمراء نستذكر الشهيدة نوجيان ارهان، باسل ارين، هبون عرب، شرفان، كاركر وجميع شهداء الثورة. وننحني اجلالاً لشخصياتهم. الشهيدة نوجيان كانت صحفية الشعب كانت مقاتلة وثورية لهذا الشعب وبذلت جهدا كبيرا وثمينا."

شددت ديرسم زيرفان على أهمية ثورة روج افا وقالت:" لقد شهدت هذه الارض الكثير من المآسي والالام . جرت حروب كبيرة سالت الدماء ودموع الأمهات. لذلك نقول ان حياة هذا الشعب تستحق ان تتجسد على شكل أغاني وملاحم وأفلام ، لان هذه الأرض شهدت مقاومة مقدسة ونتمنى ان يكون فيلمنا هذا لائقٌاً بتضحيات شعبنا ومقاتلي شعبنا وتضحيات شهداء الحرية."

وأنهت ديرسم زارفان حديثها قائلة" لقد انتج هذا الفيلم بتعب وجهد كبيرين، نتوجه بالشكر لشعبنا ومقاتلات وحدات حماية المرآة، مقاتلي وحدات حماية الشعب، الاسايش والشبيبة الثورية . ونأمل ان ينال الفيلم اعجابكم. ونتشكركم جميعا."

ومن ثم تم عرض الفيلم الذي حظي باهتمام كبير من المحضور.

ANHA