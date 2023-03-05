عرض فلم وثائقي عن مراسل وكالتنا الشهيد عصام عبدالله في ديرك

وبعد استشهاد مراسل وكالتنا عصام عبدالله، في قصف لطائرات الاحتلال التركي في قرية تقل بقل بتاريخ 19-20 تشرين الثاني 2022، باشرت شركة" نفل" للإنتاج الفني بإنتاج فلم وثائقي عن حياة مراسلنا.

وعرض الفلم الوثائقي في مركز دجلة للثقافة والفن بناحية ديرك.

وحضر عرض الفلم، العشرات من أهالي ناحية ديرك، وعائلة الشهيد عصام عبدالله بالإضافة لمشاركة اتحاد الإعلام الحر ومراسلي وكالة أنباء هاوار .

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت عمة الشهيد عصام، فاطمة عبدالله كلمة قالت فيها: "عندما نقول كلمة " الشهيد" فإننا لا نستطيع إعطاءهم حقهم بالكلمات لأن الشهادة تعني الفداء والمقاومة والتضحية، والشهيد عصام كان مثالاً للكفاح، لذلك نأمل من كافة أصدقاء عصام الإعلاميين المضي على درب عصام ومحاربة الذهنية السلطوية من خلال قلمهم وكاميرتهم".

كما ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر مالفا علي كلمة قالت فيها: "عصام مثل الحقيقة والوطنية والتضحية، ونحن على خطا الشهيد عصام وكافة شهداء الحرية لأنهم سند لنا ومثال للمقاومة".

وتلتها كلمة لمخرج الفلم ، دوز قامشلو الذي نوه إلى أن الشهيد عصام استشهد في سبيل كشف حقيقة دولة الاحتلال التركي للعالم.

ومن ثم عرض الفلم الوثائقي عن الشهيد عصام عبدالله والذي تضمن مقتطفات من مسيرته النضالية وعمله كمراسل صحفي وشهادات زملائه الصحفيين وذويه.

(ك-ع/ك)

ANHA