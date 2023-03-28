عرض عسكري مهيب في حلب استذكاراً للشهيد عكيد

جاء العرض العسكري بتنظيم من وحدات حماية المرأة YPJ، ووحدات حماية الشعب YPG في مدينة حلب، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 37 لاستشهاد القيادي معصوم قورقماز (الاسم الحركي: عكيد) في ساحة مزار شهداء مقاومة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، حضرها العشرات من عوائل الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية.

بدأت مراسم الاستذكار بتقديم المقاتلات والمقاتلين؛ عرضاً عسكرياً، وبعدها ألقى القيادي في وحدات حماية الشعب، شرفان عفرين، كلمة، قال فيها "شهر آذار بالنسبة للشعب الكردي؛ هو شهر التضحيات بدءاً من 21 آذار ذكرى استشهاد مظلوم دوغان ومروراً بأسبوع المقاومة وصولاً إلى الشهيد عكيد".

نوه عفرين أن التضحيات التي بذلت في مسيرة قادة أسبوع البطولة، عملت على صون منطقة الشرق الأوسط ككل، لما حملته تلك المسيرة من إعلان لمبادئ الدفاع الذاتي التي يحتاجها الشعب، وأفشلت عموم المؤامرات التي أحيكت ضد شعوب الشرق الأوسط، معاهداً السير على خطا الشهيدين مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز للحفاظ على مكتسبات الكرد.

وانتهت مراسم الاستذكار بترديد الحضور للشعارات التي تحيّي الشهداء "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

(كروب/أم)

ANHA