عرض المسرحيتين الأخيرتين في مهرجان يكتا هركول الخامس

وقدّمت مسرحية "الصرخة" فرقة "تولهلدان يا خوسر" القادمة من الحسكة، من تأليف وإخراج فاطمة أحمد.

وتدور أحداث المسرحية حول 5 فتيات يعملن في مصنع للملابس، فيحتال صاحب المصنع على الفتيات على الرغم من تعبهن وشقائهن.

فتتمرّد إحدى الفتيات وهي (سارة)، ولم ترضخ لما تتعرّض له داخل المصنع من قبل صاحب المصنع، بينما يلعب هنا الفساد دوره بمنعها من الوصول إلى حقّها أو أن ترفع رأسها أمام ما تتعرّض له الفتيات.

ولكن سارة الشّخصية التي تلعب دور الحرية والتي تسعى بكل قوتها إلى أخذ كافّة حقوقها المسلوبة بعد 10 سنوات من الظلم، تحاك ضدها خطط ومؤامرات لسلب إرادتها وإخضاعها مجدّداً للظلم.

في النّهاية تصل سارة إلى مبتغاها، وتحقّق حلمها وحلم صديقاتها بالخروج ضدّ الاضطهاد، لتنال صديقاتها حقوقهنّ أيضاً.

أمّا مسرحية "القائم مقام الجديد" فقدّمتها فرقة الشهيد هيفي للمسرح القادمة من بلدة رميلان، من تأليف جواد باشكوت، وإخراج خليل تحلو.

وطرحت المسرحية فكرة شخصية تعاني من انفصام الشّخصية في مستشفى للأمراض العقلية، يروي قصته للطبيب، وإحدى قصصه قصة استغلال المجتمع.

ويروي فيها ما تمارسه السلطات الحاكمة تجاه المجتمع وسلب حقوقه، ومن خلال الشخص المجنون الذي يروي قصته للطبيب، يزور إحدى القرى ويرى كيف كان الحاكم يسيطر على كامل مفاصل الحكم في القرية.

فيبدأ هذا الشخص المجنون بتغيير كلّ ملامح السلطة التي تطبّق على أهل القرية، من خلال محاسبة كلّ من يتعدّى على القوانين ويستغلّ الناس، بدءاً من الحاكم وصولاً إلى التجّار وكل من يقف إلى جانب هذه السلطة.

وفي نهاية المسرحية يعود القائم مقام الجديد (الشخص المجنون)، إلى المصحّة العقلية، بعد أن أدى رسالته المطلوبة.

والجدير بالذكر أنّ الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قد أعلنت فرض حظر تجوال كلي على عدّة مناطق من بينها مدينة قامشلو بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وبناءً على ذلك قرّرت اللّجنة التحضيرية إنهاء مهرجان يكتا هركول يوم غدٍ الاثنين، وذلك باختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم.

(ي م/إ)

ANHA