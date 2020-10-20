الفيلم الوثائقي "الهجمات على روج آفا"، للصحفي بدرخان محمد وثلاثة صحفيين يعملون في التلفزيون البولندي وهم كل من، ""كونراد زاكورسكي، فيتولد ريبيتوفيجس، سيارهاي مارخيك". مشاهد الفلم لم تكن مشاهد وأحداث تمثيلية بل مشاهد واقعية أبطالها من الواقع واكبوا تفاصيل الأحداث التي شهدتها سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، أثناء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

الصحفي بدر خان محمد، قال إن الفيلم قريب من الواقع جدا، ويتحدث عن الحرب على روج افا، وتم إعداده من قبل التلفزيون البولندي".

وبيّن برد خان: "أن كل ما تم عرضه في الفيلم الوثائقي، قريب من الوقع يتحدث عن الأحداث التي شهدتها كل من سريه كانيه وكري سبي، وتم تصويره في 9 تشرين الأول عام 2019، ويتضمن الكثير من الروايات والقصص والكثير من الآلام التي عاشها المدنيون في كافة المناطق الحدودية في شمال وشرق سوريا".

ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي، في عدد من مدن ونواحي إقليم الجزيرة خلال الأيام المقبلة.

(ش أ/أ ب)

ANHA