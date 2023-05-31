عربيات يدعون نساء العالم للخروج من أجل حرية القائد الجسدية

تحظى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان باهتمام المكونات والشعوب في مختلف بقاع العالم، منها شمال وشرق سوريا التي شهدت في 19 تموز ثورة أحدثت تغييراً جذرياً بالاستناد إلى فكر القائد الداعي لتحرر المرأة.

وتفرض الدولة التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، ولا ترد منه أي معلومات منذ 25 آذار 2021.

نساء عربيات من ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، أعربن خلال حديث لوكالتنا، عن رفضهن لهذه العزلة، وأبدين مدى تأثرهن بفكره.

كاترين خليف عضوة دار المرأة، أشارت إلى أن المرأة تعرضت دائماً للتهميش في المجتمع بسبب السياسات التي حاولت إضعافها والمجتمع ككل، إلا أنها وبعد التعرف على فكر القائد عبد الله أوجلان اكتشفت أهمية دورها.

وأكدت أنه يتم محاربة مشروع أخوة الشعوب الذي آمنت به مكونات المنطقة، عبر العزلة المفروضة على القائد.

عضوة بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه، نجاح قسو، أوضحت أن "القائد عبد الله أوجلان هو أفضل من حلل شخصية المرأة ومكانتها في المجتمع وهذا ما دفع العديد من النساء من كافة المكونات إلى الإيمان بفكره والعمل به".

شددت على أن "العزلة محل تنديد واستنكار من قبل شعب المنطقة وعلى كافة النساء في العالم الخروج في الفعاليات من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

سميرة الإبراهيم عضوة كومين الشهيد ولات في مركز ناحية تربه سبيه، أكدت أن فكر القائد عبد الله أوجلان أثّر على الكثير من النساء وخاصة من المكون العربي، "ونجدهن اليوم يعملن ضمن المؤسسات ويقاتلن في الجبهات"، مبينة أن "فكر القائد التحرري أحدث ثورة في المجتمع والشرق الأوسط".

واختتمت "الهدف من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هو محاربة المنطقة وإضعافها، لذا على كافة المكونات مواجهة السياسات الاستعمارية ضدها".

(س ر)

ANHA