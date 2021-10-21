عربة روسية تدهس امرأة في كوباني

هذا وكان من المقرر أن تطّلع الشرطة العسكرية الروسية على الموقع الذي تعرض للاستهداف من جانب طائرة مسيّرة تركية يوم أمس، في مدينة كوباني، وأسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين، الإضافة إلى زيارة براد الشهداء الذي يضم جثماني الشهيدين.

لكن العسكريين الروس رفضوا الدخول إلى براد الشهداء، واكتفوا بالبقاء خارجاً حيث كان العشرات من السكان المدنيين حاضرين، والذين بدأوا برشق المدرعات الروسية بالحجارة احتجاجاً على الصمت الروسي حيال الهجمات التركية المتكررة.

وردت القوات الروسية على غضب المدنيين بدهس امرأة من أهالي مدينة كوباني كانت من بين المتجمعين أمام براد الشهداء، وبحسب ما نقل مراسلو وكالتنا، فإن المرأة أصيبت بجروح ونقلت على الفور إلى مشفى كوباني لتلقي العلاج.

ولم ترد بعد أنباء عن الوضع الصحي للمرأة التي تعرضت للدهس.

ويلقى الصمت الروسي تجاه استمرار الهجمات التركية على المنطقة، سواء عبر الطيران المسيّر أو عمليات القصف اليومية، تنديداً وغضباً شعبيّاً عارماً، خصوصاً أن روسيا دخلت إلى المنطقة بصفة طرف "ضامن" لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في مدينة سوتشي الروسية بين أردوغان وبوتين يوم الـ 22 من تشرين الأول عام 2019.

(ج)

ANHA