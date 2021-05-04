أربعة عشرة حالة وفاة و91 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة ورجلين وامرأتين من قامشلو ورجل من ديرك وثلاثة رجال وأربع نساء من الطبقة ورجل من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 91 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 44 ذكور و47 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 9 حالات

قامشلو11 حالة

ديرك 4 حالات

الدرباسية 2 حالة

تل تمر 1 حالة

رميلان 1 حالة

جل آغا 1 حالة

كوباني 3 حالات

في الرقة 27 حالة

الطبقة 16 حالة

منبج 7 حالات

دير الزور 1 حالة

مخيم نوروز 1 حالة

مخيم الهول 2 حالة

مخيم روج 5 حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاثة عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16275 حالة، منها 629 حالة وفاة، و1667 حالة شفاء.