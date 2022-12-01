ضمن سلسلة ردود الأفعال المستنكرة للهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، والجرائم التي خلفتها بحق أبناء المنطقة، أدلى اليوم عدد من الأحزاب السورية والشخصيات المستقلة ببيان إلى الرأي العام العالمي استنكرت فيه استمرار نمط هذه الهجمات، داعيةً في الوقت نفسه إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإطلاق "مقاومة حقيقية ضد المحتل التركي".

البيان قرئ من قبل ممثل الحزب القومي السوري فادي اسماعيل وذلك في حي السريان الواقع في مدينة حلب السورية، وبحضور ممثلين عن عدد من الأحزاب إلى جانب الشخصيات المستقلة.

واستهل البيان بالقول: "يشهد الوطن السوري، مؤخراً حشوداً تركية عسكرية لا تخفيها تصريحات المسؤولين الأتراك تحت ذريعة "محاربة الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي التركي" ، علماً أن القوى المتواجدة في الشمال السوري لم تأت بأي عمل يهدد هذا الأمن المزعوم وهو مصطلح أصبح يتداوله المسؤولون والإعلام التركي للتعبير عن الأطماع التاريخية الواردة في مقررات الميثاق الملَّي التركي الذي يعود إلى بداية العشرينات من القرن الماضي، ويشمل كلا الشمالين السوري والعراقي".

كما ونوه البيان إلى أن التهديدات التركية ترافقت مع شن هجمات جوية ومدفعية مدمرة للبنى التحتية شمال سوريا والجزيرة السورية وفي شمال العراق، استخدم في بعضها أسلحة محرمة دولياً.

وحيال ما يجري من اعتداءات على السيادة وعلى كرامة الشعب السوري أشار البيان إلى "ملاحظة" الأحزاب الموقعة عليه غياب تمثيل الشعب السوري وقواه السياسية والدستورية عن المحافل الدولية والمؤتمرات الإقليمية، وهي حالة ليست مستجدة بل بدأت منذ أن فتحت تركيا الحدود الشمالية لقوى الإرهاب الدولية واحتضنتها ونظمتها مع بداية الأحداث قبل أكثر من عشر سنوات .

فيما أكد البيان على أن إرادة الشعب السوري ومعظم قواه الحية لديها التطلع إلى قيام وحدة سورية تجمع السوريين وتحتضن المقاومة ضد المحتل التركي، الذي ثبت خلال قرن من الزمن أنه لا يوجعه إلا إشهار القوة المسلحة في وجهه .

وانتهى البيان بعبارة "نحن القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة الموقعة على هذا البيان نوجه دعوتنا إلى أصحاب الضمائر الحية في الوطن لتلبية رغبة الشعب في العمل على الوحدة الوطنية وإطلاق مقاومة حقيقية ضد المحتل التركي لقد آن الأوان لبعث إرادة الشعب ونهوضه في وجه الأخطار الوجودية التي تهددنا".

القوى السياسية والشخصيات الوطنية الموقعة على البيان :

1- حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري ممثلاً بالأمين العام و أعضاء من المكتب السياسي .

2- الحزب القومي السوري ممثلاً عنه أ. فادي اسماعيل

3- حزب التغيير والنهضة ممثلاً بأمينه العام أ. مصطفى قلعجي .

4- الحزب الديمقراطي السوري ممثلاً عنه الأستاذ علاء حمامي .

الشخصيات الوطنية المستقلة :

1- نتاشا الأصفري

2- باسل قس نصرالله

3- عصام عزوز

4- ميريانا العلي

5-هاجر عبدالرحمن

(م ع)

ANHA