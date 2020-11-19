أربع وفيّات و ٥٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريّا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحّة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنّ حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو ورجل من الحسكة ورابع من ديرك.

وأضاف مصطفى أنهم سجّلوا ٥٨ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٣١ ذكور و ٢٧ إناث وتتوزّع على الشكل التالي:

١٤ حالة في الحسكة

١١ حالة في ديرك

١٥ حالة في قامشلو

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في كركى لكى

حالة واحدة في الدرباسية

حالتان في جل آغا

حالتان في دير الزور

١١ حالة في الشهباء

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٢٧ حالة شفاء جديدة.

يذكر أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٤٧٨ حالة منها ١٧٢ حالة وفاة و ٩٣٢ حالة شفاء.

ANHA