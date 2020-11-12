أربع وفيات و٨٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لامرأة من جل آغا وثلاث رجال من ديرك، قامشلو والدرباسية.

وأضاف مصطفى إنهم سجلوا ٨٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٥٣ ذكور و٣٥ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٣٦ حالة في الحسكة

٢٠ حالة في ديرك

١٤ حالة في قامشلو

٦ حالات في عامودا

٥ حالات في كركى لكي

٣ حالات في الرميلان

حالة واحدة في كوباني

٣ حالات في الشهباء

وبيّن مصطفى أنه تم تسجيل ١٣ حالة شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٩٢٩ حالة، منها ١٥٣ حالة وفاة، و٨٥٢ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA