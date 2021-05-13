أربع وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وقامشلو ورجل وامرأة من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا83 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي41 ذكور و42 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 16 حالة

قامشلو11 حالة

ديرك5 حالات

كوباني3 حالات

الرقة 8 حالات

الطبقة17 حالة

دير الزور 13 حالة

منبج 2حالة

الشهباء 1حالة

مخيم الهول 6 حالات

مخيم نوروز 1 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 16911 حالة، منها 694 حالة وفاة، و1739 حالة شفاء.

(سـ)