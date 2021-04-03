أربع وفيات و٧٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت، تسجيل أربع حالات وفاة و73 إصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.
خبر 2021-04-03T12:41:00 مركز الأخبار

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال من قامشلو وآخر من دير الزور.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٧٣ إصابة جديدة بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٣٧ ذكور و٣٦ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٢٤ حالة

قامشلو ٣١ حالة

ديرك ١٢ حالة

الدرباسية 2 حالة

دير الزور ٤ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا حالة شفاء واحدة جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠٤٠٤ حالة، منها ٣٨٩ حالة وفاة، و١٣٢٧ حالة شفاء.


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