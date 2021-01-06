أربع وفيات و٤٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا  

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من الحسكة ورجل آخر من الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٤٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٢١ ذكور و١٩ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٥ حالات

قامشلو٣ حالات

ديرك ٦ حالات

تل تمر 1 حالة

الرميلان 1حالة

كوباني ٧ حالات

الرقة 1حالة

دير الزور ٣ حالات

الطبقة ١١ حالة

الشهباء 2حالة

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨١٥٣ حالة، منها ٢٧٦ حالة وفاة، و ١١٥٧ حالة شفاء.

(سـ)