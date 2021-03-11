أربع وفيات و٣٨ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لثلاث رجال وامرأة من الرقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٣٨ إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي٢٥ ذكور و١٣ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 3 حالات

قامشلو 15حالة

ديرك 1حالة

الرميلان 1حالة

الرقة ٦ حالات

الطبقة ٧ حالات

دير الزور ٤ حالات

منبج 1 حالة

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٧٥٥ حالة، منها ٣٣٥ حالة وفاة، و١٢٥٣ حالة شفاء.

(سـ)