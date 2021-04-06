أربع وفيات و٢٧٩ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لامرأتين ورجلين من قامشلو.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٧٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٦٧ ذكور و١١٢ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٣٤ حالة

قامشلو ٨٧ حالة

ديرك ٢٧ حالة

كركي لكي 1 حالة

الدرباسية ١٣ حالة

كوباني ٤ حالات

الرقة ١٧ حالة

منبج 2 حالة

دير الزور ٥٧ حالة

الطبقة ٣٧ حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١١٠٩٢ حالة، منها ٤٠٠ حالة وفاة، و١٣٤٠ حالة شفاء.

وكانت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا قد سجلت، أمس الإثنين، أعلى معدل للإصابات منذ ظهور الموجة الثالثة للفيروس في المنطقة، إذ سجلت 304 إصابة جديدة.

(س ر)