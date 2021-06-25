أربع وفيات و25 إصابة جديدة بكورنا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من الحسكة ورجل من ديرك وآخر من عامودا.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 25 إصابة جديدة بفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 13 ذكور و 12 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

5 حالات في الحسكة

حالتان في قامشلو

حالة واحدة في ديرك

4 حالات في كوباني

5 حالات في الرقة

3 حالات في الطبقة

4 حالات في منبج

حالة واحدة في مخيم الهول

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 18460 حالة منها 765 حالة وفاة و 1864 حالة شفاء.