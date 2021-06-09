أربع وفيات و ١٠٥ إصابات جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنّ حالات الوفاة هي لثلاث نساء من الطبقة ورجل من مخيّم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجّلوا ١٠٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٥٨ ذكوراً و ٤٧ إناثاً، وتتوزّع على الشكل التالي:

١٢ حالة في الحسكة

١٩ حالة في قامشلو

٧ حالات في ديرك

٤ حالات في كركي لكي

حالة واحدة في عامودا

٣ حالات في الدرباسية

٣ حالات في كوباني

٢٤ حالة في الرقة

٢٠ حالة في الطبقة

٦ حالات في منبج

٦ حالات في مخيم الهول

وأضاف مصطفى أنّهم سجّلوا حالتي شفاء جديدة.

يذكر أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٨١٦٦ حالة منها ٧٤١ حالة وفاة و ١٨٣٩ حالة شفاء.

(إ)

ANHA