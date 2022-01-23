أربع سنوات من الرعب..لماذا وكيف احتلت تركيا عفرين؟

الدكتور ثورو ريدكرو - كاتب وباحث أميركي

في الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال تركيا السادي لعفرين في روج آفا، من المفيد أن ننظر إلى الوراء في كيفية ظهور هذا الواقع المرعب. لا يقتصر الأمر على قيام الدولة التركية بشكل غير قانوني بإنشاء ولايات إرهابية خاصة بها في جميع أنحاء شمال سوريا، والتي تظهر فيها كل انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها تفعل ذلك بصفتها عضواً في الناتو وبموافقة الدول الغربية التي تدّعي أنها تحارب الإرهاب، الشيء ذاته الذي تمثله تركيا. ولذلك علينا دراسة هذه الحالة كما لو كنا نرغب في تشخيص مرض ما، يجب علينا أولاً فهم أعراضه.

لماذا غزت تركيا عفرين؟

كانت المدينة والمنطقة الجبلية الخصبة حول عفرين مركزاً ثقافياً كردياً لأكثر من ألف عام. على مرّ القرون، تطورت عفرين لتصبح مركزاً مميزاً "للإسلام الكردي" الصوفي، والذي كان أقل تحفظاً وأكثر تسامحاً من المناطق المجاورة. في الواقع، لم يكن سكانها ملتزمين صارمين بالتقاليد الدينية. ونتيجة لذلك، ازدهرت المجتمعات الإيزيدية والعلوية والمسيحية النابضة بالحياة تاريخياً هناك أيضاً. هذه الثقافة الراسخة لقبول التنوع متجذرة في الوقت الحاضر، عندما أصبحت عفرين ملاذاً ترحيبياً للاجئين الفارين من العنف طوال الحرب الأهلية في سوريا.

في ربيع عام 2012، انسحبت الحكومة السورية من عفرين، الأمر الذي أرسى الأساس لما أصبح فيما بعد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (AANES) لتتولى زمام الأمور في كانون الثاني 2014.

من عام 2014، حتى الغزو العسكري التركي في كانون الثاني 2018، ازدهرت عفرين لتصبح مقاطعة مزدهرة وسلمية تضم حوالي 700 ألف شخص. دون وجود توترات طائفية، وقبولها الاختلافات الثقافية والدينية، فقد فر إليها حوالي 400 ألف لاجئ ومشرد داخلياً من جميع الأعراق داخل سوريا. على هذا النحو، وعلى الرغم من أن عفرين كانت مدينة ذات أغلبية كردية، إلا أنها كانت أيضاً موطناً للعرب والآشوريين والتركمان.

لسوء الحظ، اعتُبر النسيج الاجتماعي المتناغم الذي تم بناؤه في عفرين تهديداً وجودياً من قبل نظام رجب طيب أردوغان التركي عبر الحدود، وذلك لسببين: فقد أظهر أن تجربة الكونفدرالية الديمقراطية التي يقودها الكرد والتي تجري في جميع أنحاء روج آفا/ شمال سوريا كانت نموذجاً قابلاً للتطبيق لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وثانياً، كانت هذه الفلسفة التقدمية توبيخاً مباشراً لتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية المتشدد، والذي تمحور حول الشوفينية العرقية التركية ضد الكرد وإعادة تفسير الفاشية بالنسبة للإسلام السلفي، والذي تجسّد من قبل مجموعات مثل داعش وغيرها من الوكلاء الجهاديين المتطرفين - الذين كانوا بحلول عام 2018 الحلفاء الوحيدين الذين تركتهم تركيا في سوريا.

وهكذا، قرر أردوغان أن يستخدم الجيش التركي إلى جانب تحالف من الجهاديين الإسلاميين لغزو مقاطعة عفرين وتطويقها وتدميرها وتطهيرها عرقياً واحتلالها عام 2018 - بهدف إنشاء مستعمرة من المستوطنين والموالين لنظامه ومُلحقة بتركيا.

كيف غزت تركيا عفرين؟

تم الغزو التركي بذريعة حماية أمنها القومي من القوات المحلية في عفرين. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة التركية أبداً أي دليل على وجود أي تهديدات لأمنها القومي من عفرين، ونظراً لأن أنقرة كانت متخوفة من المخاطرة بحياة جنودها، فقد تعاقدت مع تحالف من الجماعات الإسلامية المتطرفة التي يزيد عددها عن الـ 25 ألفاً على غزو عفرين - والتي تم تدريبها وتسليحها ودفعها من قبل تركيا. وضمت هذه الجماعات العديد من المسلحين الجهاديين مثل أحرار الشام وفيلق الشام ومقاتلين سابقين في داعش - كما ذكرت صحيفة الإندبندنت. وخلفهم كان هناك حوالي 6400 جندي من القوات المسلحة التركية (TAF) وأعضاء من الفاشية الجديدة (الذئاب الرمادية) من تركيا، الذين اعتمدوا في الغالب على القصف المدفعي، وهي حملة قصف لا هوادة فيها من الطائرات التركية - حيث لم يكن لدى عفرين دفاعات مضادة للطائرات.

بدأ الغزو العسكري التركي غير الشرعي لعفرين - والذي أطلق عليه عبثاً "عملية غصن الزيتون"- رسمياً في 20 كانون الثاني 2018، وكان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، أي مهاجمة أراضي دولة ذات سيادة دون إذن من السلطات الرسمية. ولتحقيق النصر، استهدف الجيش التركي عمداً مدناً وبلدات مكتظة بالسكان، ما أسفر عن مقتل حوالي 500 مدني بريء، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن في الأسابيع الأولى. كما أطلقت تركيا النار بشكل عشوائي على اللاجئين الفارين من مناطق الصراع واستخدمت الغاز الكيماوي لمهاجمة مقاتلي المقاومة الكرد. وبذلك، انتهكت تركيا والجماعات الإسلامية المتطرفة التابعة لها اتفاقات جنيف، وارتكبت سلسلة من جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

سرعان ما اتضحت الدوافع الأيديولوجية لقوة الغزو التركية، حيث رأى الجهاديون الذين يشكلون الغالبية العظمى من القوات البرية السكان الكرد في عفرين على أنهم "ملحدون" يستحقون الموت. وتم تصوير ذلك في سلسلة من مقاطع الفيديو. حيث هدد الوكلاء الأتراك بقطع رؤوس الكرد الذين وصفوهم بـ "الكفار".

بعد ذلك، مع بدء القتال، سرعان ما ظهرت عدة مقاطع فيديو تظهر مسلحين مدعومين من تركيا يشوهون ويلتقطون صور سيلفي مع جثث مقاتلات وحدات حماية المرأة، وأحدها على وجه الخصوص كان امرأة شابة تُدعى بارين كوباني، والتي قُطع جسدها – على أصوات "الله أكبر". مع هذه المعتقدات الشائنة، إلى جانب التفوق العسكري الساحق، طوّق الجيش التركي عفرين واحتلها بالكامل بعد ثلاثة وستين يوماً من القصف.

خلال تلك الهجمات، كان عدد من المراقبين الموثوق بهم يحذرون من انتهاكات تركيا، مثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، وتطابق هذا مع تشخيص هيومن رايتس ووتش، التي انتقدت تركيا لأنها "فشلت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين" أثناء الهجوم، حيث قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: "يبدو أن المدنيين المستضعفين يواجهون النزوح والموت بسبب الطريقة التي يتم بها شن هجوم تركيا الأخير".

ماذا فعلت تركيا منذ احتلالها عفرين؟

بدأ احتلال تركيا لعفرين وبلداتها وقراها الـ 282 المحيطة بها رسمياً في 25 آذار 2018، وقد حولت السياسات والإجراءات الوحشية لإخضاعهم في السنوات الأربع التي تلت ذلك، واحة التضامن العرقي والديني المزدهرة، إلى كابوس بائس حيث نزح أكثر من 300 ألف شخص، معظمهم من الكرد.

تم التنبؤ بالقمع منذ اللحظة التي سقطت فيها المدينة تحت السيطرة التركية، حيث كان أول عمل للقوات "الإسلامية" الغازية هو تدمير تمثال عفرين للشخصية الكردية الأسطورية، كاوا الحداد، وهو أمر محوري في عيد النوروز الكردي (رأس السنة). وبحسب الأسطورة، يرمز إلى النضال من أجل الحرية ضد الاستبداد. منذ ذلك اليوم فصاعداً، شن نظام أردوغان والجيش التركي وحلفاؤهم المسلحون حملة ممنهجة من إرهاب الدولة الذي لا هوادة فيه.

كما أشرت سابقاً في خطابي الذي ألقيته في أيلول 2019 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يعاني الكرد في عفرين من الاضطهاد الاجتماعي والسرقة الاقتصادية والإبادة الثقافية.

اجتماعياً، يعاني كرد عفرين من الاعتقال التعسفي والاعتداء والتعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي والاغتيالات والاختفاء القسري عند نقاط التفتيش وعمليات الخطف على أيدي العصابات الإجرامية وإحراق قراهم وهدم الأحياء لبناء الجدران حول المدينة.

اقتصادياً، يعاني كرد عفرين من نهب المتاجر، ومصادرة المنازل، وسرقة السيارات، ونهب المواشي، ومصادرة الأراضي، وفرض الضرائب، وابتزاز الشركات، وخطف أكثر من 5000 شخص مقابل فدىً، وإحراق متعمد لأكثر من 11000 هكتار من الغابات، والسرقة المنهجية لصناعة زيت الزيتون في عفرين - التي تباع بعد ذلك بشكل غير قانوني في أوروبا.

ثقافياً، يعاني كرد عفرين من التطهير العرقي الديمغرافي، وتم تتريك النظام التعليمي وأسماء الشوارع، وتدمير الآثار الثقافية الكردية، وتخريب المقابر، ونهب المقابر، وتدنيس الأضرحة المقدسة للعلويين والإيزيديين، وقطع أشجار الشريط المقدس، والتنقيب عن الآثار وتهريب أكثر من 16000 قطعة أثرية تاريخية - والتي يتم بيعها بعد ذلك بشكل غير قانوني إلى المتاحف في تركيا.

في مناسبات أخرى، يتعرض سكان عفرين للتهديد من قبل عصابات من "السماسرة" لبيع الأراضي وبشكل إجباري وبأسعار محددة، والتي تشرف عليها المخابرات التركية MIT بهدف نقل الملكية القانونية إلى مستوطنين جدد. في هذه الأثناء، غالباً ما يتم الاستيلاء على أكبر وأفخم المنازل من قبل المرتزقة بحجة تحويلها إلى مقرات عسكرية أو غرف تعذيب، كما كتبت ممثلة مركز SDC الأميركي، سينام شيركاني، فيما يتعلق بمنزل عائلتها.

علاوة على ذلك، أشار تقرير صدر عام 2019 إلى مكتب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن "ضحايا عمليات الاختطاف التي قامت بها الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية غالباً ما يكونون من أصل كردي، فضلاً عن المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم أثرياء، بما في ذلك الأطباء ورجال أعمال وتجار"، مع الإشارة أيضاً إلى كيفية "إجبار الشباب الذين تم اعتقالهم للاشتباه في انتمائهم إلى هياكل كردية على دفع غرامة قدرها 400 دولار من أجل إطلاق سراحهم".

الدوافع وراء كل هذه الإجراءات هي: ترويع السكان الكرد لتحفيزهم على المغادرة من أجل تسريع خطط إعادة التوطين، وتحقيق مكاسب مالية للعديد من "الميليشيات الإسلامية" الراديكالية في تركيا التي يحفزها "الجهاد" الذي تقره الدولة، وطمس الهوية الثقافية الكردية والتعدد العرقي الأثري لتمكين استراتيجية التتريك لضم عفرين بحكم الأمر الواقع.

فيما يتعلق بإعادة التوطين ونقل السكان، بدأ الجيش التركي والمسلحون المتحالفون معه منذ بداية احتلال عفرين في إخلاء جميع القرى الكردية بهدف جلب الغرباء العرب الموالين من أجزاء أخرى من سوريا. تم جلب ما لا يقل عن نصف أسر المرتزقة التي يزيد عدد أفرادها عن 40 ألفاً إلى عفرين من الغوطة الشرقية وشرق القلمون وجنوب دمشق، الذين لديهم صلات بالفصائل الجهادية مثل فيلق الرحمن وجيش الإسلام. وفي حالات أخرى، تم إعادة توطين اسر من إدلب، تنتمي إلى جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام في عفرين، بينما تم توطين أسرٍ من مدن سورية أخرى تحتلها تركيا مثل اعزاز والباب وجرابلس. في كثير من هذه الحالات، تم رسم علامات على السطح الخارجي للمنازل المسروقة، وهو ما يذكرنا بما فعله داعش بمسيحيي الرقة والموصل.

فيما يتعلق بتمويل "الجهاد" المدعوم من الدولة في تركيا، في بداية هجوم عفرين، دعت مديرية الشؤون الدينية التركية (المعروفة أيضاً باسم ديانت) جميع المساجد في تركيا إلى قراءة الفصل 48 من القرآن عن (الفتح) وطلبت من الجميع الصلاة من أجل غزو الجنود الأتراك. ثم صدرت فتاوى عن المجلس الإسلامي السوري الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له لدعم جرائم الحرب، والتي تدافع عن نهب الممتلكات الخاصة على أنها "جهاد في سبيل الله" ومجرد "غنائم حرب".

تشرف ديانت التركية أيضاً على جهدٍ منسّق لفرض الشريعة واللباس الإسلامي الصارم (الحجاب) على النساء، على غرار ما فعله داعش، مع تدمير الأضرحة الدينية القديمة والإيزيدية واستبدالها بالمساجد الخاصة - كخطوة أولى للتحويلات القسرية.

فيما يتعلق بالإيزيديين - الذين حاول داعش القضاء عليهم من خلال الإبادة الجماعية - فقد تم تدمير مزاراتهم التي تحمل اسم برسا خاتوم وجيل خانه والملك عدي وقره جرنة، بالإضافة إلى الشيوخ حميد وغريب وبركات ومنان في ظل الاحتلال التركي، في حين تم اقتلاع وإخلاء قرى الإيزيديين وهي: قسطل جندو وألقينو وبافالون وسينكا وقطمة وباصوفان والغزاوية وإسكا وقيبار وإسكان شرقي شاديره وعين دارا.

أما بالنسبة للعلويين، فقد تعرضت أضرحة يغمور دادا وعلي دادا وأصلان دادا في ناحية بلبله للنهب والتدمير. في قضيتي الإيزيديين والعلويين، تم تخريب القبور وتدميرها؛ لأن السلطات قالت إنها انتهكت قانوناً جديداً يطالب بارتفاع أقل، وهو ما يحاكي التبريرات القانونية التي استخدمها داعش ضد عبادة الأصنام أيضاً. امتد التمييز والتدنيس حتى إلى الأشجار المقدسة المعمرة في العديد من القرى.

يمتد تدنيس تركيا إلى عالم الآثار أيضاً، والذي بدأ أثناء الغزو، عندما دمرت الغارات الجوية التركية العديد من المباني القديمة، بما في ذلك كنيسة جوليانوس - التي تعد واحدة من أقدم المعابد المسيحية في العالم، ومعبد عين دارا الشهير من العصر الحديدي، وقبر ماروني مارون وموقع براد (الذي كان من مواقع التراث العالمي لليونسكو). كما تم تدمير الأديرة والمقابر البيزنطية في العصر الروماني.

تتزامن هذه الممارسة مع كيفية نهب تركيا لـ 35 تلاً تاريخياً في أجزاء مختلفة من عفرين بما في ذلك عريب شيكسو، والديدرية، وزيفينج، وعبيدان، وسيوان، وقرب، وستير، وإن حسيري، وكفر روم، وجومكي، وسينديانج، ودورومي وميدانكي. في هذه الحالات يتم تجريف القبور واستخراجها بحثاً عن الذهب والأشياء الثمينة.

سياسياً، دمرت تركيا أيضاً الضريح المخصص للثوري والكاتب الكردي، محمد نوري ديرسمي (1893-1973) جنباً إلى جنب مع زوجته فريدة، مما يدل على الارتباط العرقي بمثل هذه الانحرافات الرمزية.

أخيراً، فيما يتعلق باستراتيجية أنقرة للتتريك، فإن مطالبتها بتحرير الأراضي "السورية" كانت موضع تساؤل منذ اللحظة الأولى للهجوم على عفرين، عندما رفع الجيش التركي العلم التركي على المباني الحكومية وليس علم ما يسمى "الجيش السوري الحر". ثم بدأت الدولة التركية في إجبار تلاميذ المدارس على حمل العلم التركي في مقاطع فيديو دعائية، مشيدة بصور أردوغان. تلا ذلك تغيير الأسماء الرسمية للأماكن من الكردية إلى التركية، وحظر اللغة الكردية، وإصدار الهوية التركية وبطاقات الإقامة المؤقتة، وتعيين والي (وصي) وقائم مقام (محافظ) في عفرين وربطها بمقاطعة أنطاكيا.

كل هذا يشير إلى الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن الدولة التركية لا تنوي مغادرة عفرين أبداً، حيث تنوي احتلالها بشكل دائم، على غرار ما فعلته في هاتاي (لواء إسكندرون) منذ عام 1939 وشمال قبرص منذ عام 1974.

ANHA