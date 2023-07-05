أربع دول تقاضي إيران في محكمة العدل الدولية

رفعت المملكة المتحدة وكندا والسويد وأوكرانيا دعوى ضد إيران في أعلى محكمة في الأمم المتحدة بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020، ومقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 176 راكباً.

وتريد البلدان من محكمة العدل الدولية أن تحكم بأن إيران أسقطت بشكل غير قانوني، رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752 في 8 كانون الثاني 2020، وأن تأمر طهران بالاعتذار ودفع تعويضات لأسر الضحايا.

وكان من بين القتلى، مواطنون ومقيمون في كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، وكذلك أفغانستان وإيران. وراوحت أعمارهم بين سنة و74 سنة.

(م ش)