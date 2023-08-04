عراقيون يدخلون كري سبي المحتلة..!

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بدخول دفعة من اللاجئين السوريين المرحلين من الاراضي التركية إلى مقاطعة كري سبي المحتلة عبر البوابة الحدودية.

وبحسب المصدر فأن الدفعة ضمت ١٢٠ مستوطناً منهم ١٠ عراقيين، تم تسليمهم لمرتزقة الشرطة العسكرية عند البوابة الحدودية، تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وبحسب المصدر فأن هولاء العراقيين ذكروا اثناء تسجيل بياناتهم على البوابة بانهم ذاهبين لعائلاتهم التي تسكن في المقاطعة المحتلة.

هذا واختطفت الشرطة العسكرية اثناء مداهمة قامت بها لبلدة العلي باجلية التابعة للمقاطعة المحتلة ٧ مدنيين من بينهم عراقي الجنسية يقطن في البلدة.

وتجدر الاشارة الى ان العشرات من عائلات مرتزقة داعش التي فرت من مخيم عين عيسى اثناء العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ٢٠١٩ استقرت في المقاطعة المحتلة في كل من حارتي الاسكان والليل وسط المقاطعة.

(ك)

ANHA