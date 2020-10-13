أراض مخصّصة لتكون حديقة تحوّلت إلى سوق شعبيّ والبلدية تعد بالحلّ

تشتهر مدينة الحسكة بأسواقها الشعبية الكثيرة, والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين كونها تحتوي على كافة المستلزمات اليومية لكل عائلة، بالإضافة إلى رخص أسعارها مقارنة مع المحال التجارية في الأحياء والأسواق الأخرى.

ويوجد في حي الصالحية بمدينة الحسكة إحدى هذه الأسواق الشعبية ويعرف بسوق "الغزل"، افتتح منذ ما يزيد عن 12 عاماً, وسمّي بهذا الاسم لوجوده على طريق معمل الغزل.

تبلغ مساحة السوق 800 م2, ويوجد فيه حوالي 42 بسطة، ويشهد إقبالاً كبيراً من قبل أهالي المدينة وذلك لقربها من منازلهم.

ويعاني هذا السوق الشعبي كغيره من الأسواق الأخرى من النواقص، فهو يقام في العراء تحت أشعّة الشمس, ودون رقابة واهتمام.

وكالة أنباء هاوار ANHA رصدت أجواء السوق, والتقت مع عدد من روّاده.

هدية فاضل من سكّان حي الصالحية تقول: "نقصد سوق الغزل بشكلٍ مستمرّ لأنّ الأسعار هنا أرخص من المحلات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك فهو قريب من منزلي".

زوّار السوق كثر، وذلك لأسباب عدة، وهذا ما يوضّحه محمد المطر، من حي العزيزية، قائلاً: "سبب توافد الكثير من الأهالي لسوق الغزل يعود لرخص الأسعار ومكان وجوده، حيث أنّه السوق الأقرب لجميع القرى الموجودة في المدينة".

فيما يقول فيّاض الحساني، صاحب إحدى البسطات: "معاناتنا تزداد في فصل الشتاء بسبب سقوط الأمطار علينا، السوق غير مجهّز، ولا يُوجد فيه أسقف تحمينا من المطر وحرارة الصيف".

وأضاف الحساني: "مطلبنا تجهيز السوق وتسقيفه وسنقوم بمشاركة التكاليف مع البلدية؛ لأنّ جميع الباعة الموجودين هنا بحاجة إلى العمل".

الأرض التي افتتح عليها السوق، كانت مخصّصة حسب المخطّطات لدى بلدية الشعب لأن تكون حديقة، على أن تجهز من قبل بلدية الشعب في مدينة الحسكة، ولكن الأوضاع حالت دون ذلك.

الرئاسة المشتركة لقسم البيئة والحدائق في بلدية الشعب بالحسكة، طراد إبراهيم، يقول: "سوق الغزل عبارة عن سوق شعبي والأرض مخصصة من أجل ترميم حديقة في الحي، ولكن بسبب الأوضاع التي مرّت بها البلاد قمنا بتخصصيها للأهالي كسوق شعبي".

ونوّه إبراهيم إلى: "أنّ البلدية سوف تعمل في وقت قريب بتجهيز قطعة أرض من أجل بناء حديقة في الحي, وسنقوم بتخصيص أراضٍ خارج المدينة لأصحاب البساطات الموجودين في سوق الغزل".

وأشار إبراهيم إلى أنّهم يعملون حالياً على تأمين أرض بديلة للسوق، وسيتمّ تجهيزه بشكلٍ كامل وتسقيفه بمساهمة من قبل أصحاب البسطات, بالإضافة إلى تخديمه بالتمديدات الصحية والكهرباء وتعين حرس للسوق.

(هـ ن)

ANHA