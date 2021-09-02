عقيلة صالح يشدد على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه السفير الإسباني لدى بلاده الأربعاء ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل "وفقًا لإرادة الشعب".

كما شدد صالح على ضرورة خروج كافة "القوات والمرتزقة" من كامل التراب الليبي.

وبحسب ما نشره موقع مجلس النواب الليبي، أكد السفير الإسباني من جهته دعم بلاده لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا واحترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.

يأتي هذا؛ بينما أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الثلاثاء من الجزائر، أن تأخر البرلمان في التصديق على الإطار التشريعي "قد يعرقل" إجراء الانتخابات المقررة في 14 ديسمبر.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة في ختام اجتماع دول جوار ليبيا "نسعى جميعًا أن تكون الانتخابات في ديسمبر. نحن كحكومة وحدة وطنية قمنا بكل ما يلزم للدفع بعجلة الانتخابات من حيث التمويل ومد يد العون اللوجستي والمادي لمفوضية الانتخابات".

وأضافت ردًّا عن سؤال حول احتمال تأجيل الانتخابات "سوف تؤجل أو لا؟ لا أعلم، لكن نحن نسعى أن تكون الانتخابات في وقتها".

وتابعت: "مازلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات، وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".

(ش ع)