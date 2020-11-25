عقيلة صالح يلتقي لافروف في موسكو

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، أن رئيس مجلس النواب استهل زيارته لموسكو بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ودور المجتمع الدولي والسلطات الروسية في إنهاء الأزمة في ليبيا.

وقال لافروف خلال لقائه صالح: "نلتقي اليوم في أجواء أكثر هدوءاً مما كان في المرة السابقة، وبفضل جهودكم حدثت هناك أمور إيجابية كثيرة في ليبيا، حيث بقي وقف إطلاق النار صامداً لفترة طويلة".

ويأتي ذلك قبل اجتماع مرتقب لأعضاء البرلمان الليبي في القاهرة خلال أيام لبحث الأزمة.

ووجّه رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، دعوة للمستشار صالح، للاجتماع بمقر مجلس النواب المصري، مع عدد من النواب الليبيين من أجل إعادة الالتئام بين جميع النواب في جميع أنحاء ليبيا.

(ي ح)