عقوبة انضباطية أخرى على القائد أوجلان فُرضت قبل زيارة لجنة مناهضة التعذيب لإمرالي

لا ترد أي أخبار عن القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في سجن إمرالي؛ عمر خيري كونار، ويسي آكتاش وهاميلي يلدرم منذ أكثر من 18 شهراً. وتُعرقل الطلبات التي يقدمها محامو المعتقلين وأسرهم للقائهم بذرائع عدة مثل "العقوبة الانضباطية" و "حظر اللقاء".

وقد اتضح أنه فُرض على القائد أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين عقوبة انضباطية أخرى تستمر لثلاثة أشهر، وفقاً لوكالة ميزوبوتاميا للأنباء.

وقد انتهت العقوبة الانضباطية البالغة ثلاثة أشهر والتي فرضتها هيئة الانضباط في إمرالي على القائد أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين في الـ 15 من شهر أيلول المنصرم. وبعد انتهاء هذه العقوبة، قدم محامو مكتب آسرين القانوني في الـ 16 من شهر أيلول المنصرم طلباً جديداً للنيابة العامة الجمهورية في مدينة بورصة التركية من أجل لقاء موكلهم، لكن لم يتم الرد على طلبهم. عقب هذا تقدم المحامون في الـ 23 من الشهر ذاته بطلبٍ لكل من النيابة العامة الجمهورية في بورصة ومديرية سجن إمرالي مطالبين بالسماح بمقابلة المعتقلين لأسرهم. وقد أوضح المحامون أنه في حال لو كانت هناك عقوبة انضباطية أخرى، فإنهم يعترضون إذ ينبغي تبليغهم بنسخ القرار الموجودة في الملف. لكن محكمة التنفيذ في بورصة قد رفضت طلب المحامين في الـ 5 من شهر تشرين الأول الجاري.

وأظهرت المحكمة في قرار الرفض أنه تم في الـ 9 من شهر أيلول المنصرم؛ فرض عقوبة انضباطية مدتها ثلاثة أشهر على القائد أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين في إمرالي. وهذا اتضح في الـ 28 من الشهر ذاته. تذرعت المحكمة بالعقوبة الانضباطية الجديدة وأبلغت المحامين أنه تم فرض قرار يحظر اللقاء بالعائلة لمدة ثلاثة أشهر. وبدورهم اعترض محامو مكتب آسرين القانوني على القرار لكن لم يتم التوقف عند هذا الاعتراض.

العقوبة مفروضة قبل زيارة لجنة مناهضة التعذيب!

أعلنت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) في الـ 3 من تشرين الأول الجاري عن زيارتها لتركيا بين يومي الـ 20 و29 من شهر أيلول المنصرم وكشفت أنها زارت سجن إمرالي.

12 عقوبة انضباطية

يُشار إلى أنه مع قرار حظر اللقاء الأخير، تم فرض 12 عقوبةً انضباطية منذ عام 2018 ولم يُبلغ المحامون بأي شكلٍ من الأشكال بأسباب هذه العقوبات.

(ر)